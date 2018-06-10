В понедельник в Беларуси будет до +30°С

В Беларуси в понедельник, 11 июня, будет жаркая погода, сообщили в Белгидромете республики.

Отмечается, что погоду будет формировать теплая западная периферия антициклона, отходящего на юг центральной части европейской России.

Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу и северу страны возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.