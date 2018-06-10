Фотофакт. В Японии минивэн влетел в супермаркет — много раненых

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В японской Сибукаве (префектура Гумма) минивэн на всей скорости влетел в супермаркет — ранения различной степени тяжести получили по первым данным не менее 15 человек.

Как сообщили в полиции города, 55-летний водитель протаранил витрину и влетел в торговый зал.

Медики отметили, что девять человек находятся в тяжелом состоянии (один из них — до сих пор без сознания).

Почему водитель не справился с управлением или это был теракт предстоит выяснить следователям.

 

 

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Тэги: Япония ДТП Город: Сибукава

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