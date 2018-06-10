Фотофакт. В Баварии загорелся завод BMW

Три человека пострадали в результате пожара, случившегося в баварском Ландсхуте на заводе BMW.

По данным местных правоохранителей, один из сотрудников из-за задымления потерял сознание (он был доставлен в больницу). Кроме этого, пишет Paussauer Neue Presse , пострадал еще один работник предприятия, а также — один пожарный.

Во время пожара над цехами завода наблюдалось большое облако дыма — жителей близлежащих домов власти попросили закрыть окна и двери.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ЧП.