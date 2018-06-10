Фотофакт. В Баварии загорелся завод BMW

/ Новости Германии
Просмотров: 146 Комментариев: 0

Три человека пострадали в результате пожара, случившегося в баварском Ландсхуте на заводе BMW.

По данным местных правоохранителей, один из сотрудников из-за задымления потерял сознание (он был доставлен в больницу). Кроме этого, пишет Paussauer Neue Presse, пострадал еще один работник предприятия, а также — один пожарный.

Во время пожара над цехами завода наблюдалось большое облако дыма — жителей близлежащих домов власти попросили закрыть окна и двери.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ЧП.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Германия пожар BMW Город: Ландсхут

Другие материалы на эту тему:

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

Соратники «прессуют» Меркель, призывая отказаться от центристской политики

Соратники «прессуют» Меркель, призывая отказаться от центристской политики

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте