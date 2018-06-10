Фотофакт. В Баварии загорелся завод BMW
Просмотров: 146 Комментариев: 0
Три человека пострадали в результате пожара, случившегося в баварском Ландсхуте на заводе BMW.
По данным местных правоохранителей, один из сотрудников из-за задымления потерял сознание (он был доставлен в больницу). Кроме этого, пишет
Во время пожара над цехами завода наблюдалось большое облако дыма — жителей близлежащих домов власти попросили закрыть окна и двери.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ЧП.
Обсудим?