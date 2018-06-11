Леонид Заяц обвинил Россельхознадзор в подтасовке результатов лабораторных исследований

Специалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия и подтасовываются результаты лабораторных исследований.

Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявил в интервью телеканалу ОНТ.

«Нужно отметить, что был конструктивный разговор, были отработаны пункты «дорожной карты» для того, чтобы снять ограничения», — рассказал министр о переговорах в Москве по молочному вопросу.

На вопрос журналиста ОНТ, есть ли гарантия, что ситуация не повторится, Леонид Заяц заявил:

«За последнее время очень много было таких примеров, когда договариваемся, а не выдерживаются условия договора с российской стороны. Мы видим, что бывает предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора относительно наших предприятий. Необоснованные обвинения со стороны их специалистов. Это проявляется на молочных предприятиях, птицеводстве, может даже и подтасовываются результаты лабораторных исследований. Надо более напористо работать по защите своих интересов».

Министр считает, что проблемой должны заниматься не только представители Минсельхозпрода, но и ЕЭК, которая представляет интересы Республики Беларусь, и МИД Беларуси.

«И другим ведомствам надо отрабатывать взаимодействие с российской стороной», — отметил Леонид Заяц.

Напомним, с 11 июня Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий.

Запрет на белорусскую «молочку» Россия ввела 6 июня. Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом.

Вчера белорусская и российская стороны подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соглашение достигли Россельхознадзор и департамент ветпроднадзора Минсельхозпрода.