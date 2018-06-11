Седан Geely будет стоить менее 23 тысяч рублей

Новая модель Geely, которую будут собирать на заводе «БелДжи», выйдет на рынок в июне по цене менее 23 тысячи белорусских рублей.

Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил и. о. гендиректора завода «БелДжи» Геннадий Свидерский.

«Мы планируем, что она должна выйти на рынок приблизительно меньше, чем 23 тысячи белорусских рублей», – сказал директор завода.

«Первые модели, я думаю (первые партии прошли эксплуатационные испытания), отдадим их на наши дилерские центры в июне. С учетом технологического цикла, поставки комплектующих из Китая серийно, весь этот модельный ряд седанов выйдет в августе», – уточнил он.

«Прошу обратить внимание на отделку салона – она мягкая, это приятно для осязания. Нет никакого пластмассового запаха. Даже при довольно внушительных габаритах машина очень удобная», – сказал Геннадий Свидерский.

«Мы очень надеемся, что выпуск всего модельного ряда позволит нам решить основную задачу – наращивание объемов производства, которые подтверждены 100 % заказами», – отметил директор «БелДжи».

После ухода бывшего директора завода Дмитрия Батракова с 5 марта Геннадий Свидерский совмещает свою работу в Минпроме с должностью исполняющего обязанности гендиректора СЗАО «БелДжи». Смена генерального директора на заводе СЗАО «БелДжи» по сборке автомобилей Geely произошла по просьбе китайской стороны.