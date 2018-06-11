Белорусские теннисистки Соболенко и Саснович поднялись в рейтинге ВТА после «Ролан Гаррос»

По итогам открытого чемпионата Франции по теннису, который завершился 10 июня в Париже, белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович немного поднялись в одиночном рейтинге ВТА.

Арина Соболенко (слева) и Александра Саснович

20-летняя Соболенко переместилась с 48-го на 46-е место, 24-летняя Саснович — с 55-го на 51-е.

Еще две белорусские теннисистки, входящие в первую сотню рейтинга, по итогам «Ролан Гаррос» несколько сдали. 28-летняя Виктория Азаренко опустилась с 84-й на 86-ю позицию, 19-летняя Вера Лапко — с 78-й на 84-ю.

Соболенко и Азаренко проиграли в первом круге «Ролан Гаррос», Саснович — во втором, Лапко — в первом круге квалификации.