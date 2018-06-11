В Минске в июле планируют начать капитальный ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова
В июле после празднования Дня Независимости в Минске планируется начать капитальный ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова.
Как рассказал агентству
По словам Василия Тибежа, мост на проспекте Машерова не единственный, который планируется обновить в скором времени. Среди таких объектов: мосты на МКАД через реки Свислочь и Цну, путепроводы в разных точках на МКАД, на улицах Московской и Чкалова, а также через железнодорожные пути на улицах Ваупшасова, Запорожской, Железнодорожной, 2-м кольце над станцией Минск-Товарный.
Обсудим?