В Минске в июле планируют начать капитальный ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова

В июле после празднования Дня Независимости в Минске планируется начать капитальный ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова.

Как рассказал агентству «Минск-Новости» заместитель главного инженера ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж, при капитальном ремонте поменяют перильное ограждение, освещение, а также сделают архитектурную подсветку сооружения. Работы по капитальному ремонту моста рассчитаны на 8 месяцев.

По словам Василия Тибежа, мост на проспекте Машерова не единственный, который планируется обновить в скором времени. Среди таких объектов: мосты на МКАД через реки Свислочь и Цну, путепроводы в разных точках на МКАД, на улицах Московской и Чкалова, а также через железнодорожные пути на улицах Ваупшасова, Запорожской, Железнодорожной, 2-м кольце над станцией Минск-Товарный.