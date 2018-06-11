На открытии торгов в понедельник российский рубль немного отвоевывает позиции

На первых торгах недели на Белорусской валютно-фондовой бирже российская валюта немного отвоевывает позиции после обвала, случившегося в пятницу, восьмого июня.

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Так, российского рубля растет в начале торгов на 0,0111 пункта и торгуется на уровне 3,2038 белорусского рубля за 100 российских.

А вот две другие основные валюты свои позиции сдают: доллар на 0,0057 пункта — 1,9959 белорусского рубля, а евро на 0,0005 пункта — 2,3547 белорусского рубля.