На открытии торгов в понедельник российский рубль немного отвоевывает позиции

/ Экономика
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На первых торгах недели на Белорусской валютно-фондовой бирже российская валюта немного отвоевывает позиции после обвала, случившегося в пятницу, восьмого июня.

Фото pixabay.com

Так, российского рубля растет в начале торгов на 0,0111 пункта и торгуется на уровне 3,2038 белорусского рубля за 100 российских.

А вот две другие основные валюты свои позиции сдают: доллар на 0,0057 пункта — 1,9959 белорусского рубля, а евро на 0,0005 пункта — 2,3547 белорусского рубля.

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Тэги: валюта

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