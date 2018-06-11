В Пинском районе водитель уснула за рулем, выехала с проезжей части и сбила пешехода

Ранним утром 10 июня в деревне Галево Пинского района легковой автомобиль сбил на пешеходной дорожке 18-летнего парня.

По предварительной информации, около 5:50 минут 36-летняя жительница Пинска на «Мазде 626» двигалась по автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск – Столин». Напротив дома №48 по улице Пинской в деревне Галево она уснула за рулем, выехала на встречную полосу движения, затем на пешеходную дорожку, на которой совершила наезд на 18-летнего жителя деревни Вишевичи Пинского района. Пострадавший — учащийся колледжа — двигался по пешеходной дорожке во встречном направлении.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в Пинск.

Техосмотра у легкового автомобиля не было. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Брестской области.

Фото ГАИ