В Столинском районе мужчина переходил вброд реку и утонул
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Днем 10 июня вблизи деревни Лутки Столинского района житель Борисова 1981 года рождения вместе с братом и двумя детьми переходили вброд реку Ствига. Компания попала в подводную яму. Один мужчина сумел выплыть и спасти детей, второй — утонул.
Его тело водолазы обнаружили спустя два часа.
Одной из спасенных девочек понадобилась медицинская помощь. Ребенка доставили в реанимацию Житковичской райбольницы, сообщает
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