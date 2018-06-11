В Столинском районе мужчина переходил вброд реку и утонул

Днем 10 июня вблизи деревни Лутки Столинского района житель Борисова 1981 года рождения вместе с братом и двумя детьми переходили вброд реку Ствига. Компания попала в подводную яму. Один мужчина сумел выплыть и спасти детей, второй — утонул.

Его тело водолазы обнаружили спустя два часа.