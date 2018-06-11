Лукашенко направил поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений с Арменией и Азербайджаном

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Александр Лукашенко поздравил президента Армении Армена Саркисяна с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

«За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах.

Также глава белорусского государства поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между государствами.

Александр Лукашенко констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. «Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер убежден, что отношения между Беларусью и Азербайджаном, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран.

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Тэги: Беларусь-Армения Беларусь-Азербайджан Персона: Александр Лукашенко Армен Саркисян Ильхам Алиев

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