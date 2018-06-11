В Гомеле при взрыве баллончика сильно пострадал подросток — ему частично ампутировали четыре пальца
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15-летний подросток сильно пострадал в результате взрыва самодельного баллончика — ему частично ампутировали четыре пальца на правой руке.
По данным медиков, в настоящее время ребенок находится в реанимации.
В МЧС сообщили, что происшествие произошло утром в воскресенье, десятого июня. Подросток пытался взорвать самодельный баллончик, но после поджога фитиля «изделие» взорвалось в руке.
В больнице ребенку частично ампутировали четыре пальца правой руки.
Кроме него пострадали еще два подростка: у одного рваная рана бедра, у второго — рваные раны обоих предплечий.
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