В Гомеле при взрыве баллончика сильно пострадал подросток — ему частично ампутировали четыре пальца

15-летний подросток сильно пострадал в результате взрыва самодельного баллончика — ему частично ампутировали четыре пальца на правой руке.

По данным медиков, в настоящее время ребенок находится в реанимации.

В МЧС сообщили, что происшествие произошло утром в воскресенье, десятого июня. Подросток пытался взорвать самодельный баллончик, но после поджога фитиля «изделие» взорвалось в руке.

В больнице ребенку частично ампутировали четыре пальца правой руки.

Кроме него пострадали еще два подростка: у одного рваная рана бедра, у второго — рваные раны обоих предплечий.