Кто станет чемпионом мира по футболу: букмекеры определили фаворитов

Стартующий в России в ближайший четверг, 14 июня, чемпионат мира по футболу обещает поклонникам игры № 1 много интересного и захватывающего.

Фото из твиттера Немецкого футбольного союза

Миллионы болельщиков по всей планете будут не только следить за своими любимцами, но и попытаются заработать во время главных футбольных соревнований четырехлетия, ставя на ту или иную команду.

А что по этому поводу думают букмекеры? Ведущие конторы уже обнародовали свои «симпатии», определив пятерку главных фаворитов предстоящего «мундиаля», определив для них соответствующие коэффициенты.

Вот как выглядит топ-5 ЧМ-2018 глазами букмекеров:

Германия – 5.00; Франция – 6.00; Бразилия – 7.00; Испания – 7.00; Аргентина – 8.00.

Первенство мира начнется поединком Россия — Саудовская Аравия.