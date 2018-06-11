Кто станет чемпионом мира по футболу: букмекеры определили фаворитов
Стартующий в России в ближайший четверг, 14 июня, чемпионат мира по футболу обещает поклонникам игры № 1 много интересного и захватывающего.
Миллионы болельщиков по всей планете будут не только следить за своими любимцами, но и попытаются заработать во время главных футбольных соревнований четырехлетия, ставя на ту или иную команду.
А что по этому поводу думают букмекеры? Ведущие конторы уже обнародовали свои «симпатии», определив пятерку главных фаворитов предстоящего «мундиаля», определив для них соответствующие коэффициенты.
Вот как выглядит топ-5 ЧМ-2018 глазами букмекеров:
- Германия – 5.00;
- Франция – 6.00;
- Бразилия – 7.00;
- Испания – 7.00;
- Аргентина – 8.00.
Первенство мира начнется поединком Россия — Саудовская Аравия.
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