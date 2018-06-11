Германию избрали в Совет безопасности ООН

Германия все же получило место временного (на два года) члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

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На два места изначально кроме ФРГ претендовали Бельгия и Израиль. Однако после того, как Израиль снял свою кандидатуру, одержать победу было делом техники.

В результате голосования Германию поддержали 184 государства. Кроме нее временно заседать в Совбезе будут Доминиканская Республика (184), ЮАР (183), Бельгия (181) и Индонезия (144).

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, Берлин готов взять на себя больше ответственности.

Последний раз Германия входила в Совет безопасности ООН в 2011/12 гг.