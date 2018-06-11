В Брестском районе пьяный водитель на «Опеле» сбил девочку

В результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Черни (Брестский район) пострадала 14-летняя школьница.

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По информации Госавтоинспекции региона, 37-летний водитель на «Опеле-Вектра» на перекрестке выехал на встречную полосу и сбил стоявшего на обочине ребенка. Девочка получила травмы разной степени тяжести, с которыми была госпитализирована.

По предварительной информации, водитель был пьян, у него взята кровь на исследование.

В ходе разбирательства брат водителя вел себя неадекватно — ругался матом, хватал сотрудников за одежду. Чтобы угомонить дебошира, сотрудники милиции применили силу и спецсредства.

Как сообщили в ГАИ, за минувшие выходные в республике за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения было задержано 210 водителей.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

«Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.