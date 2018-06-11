Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе. Им оказался несовершеннолетний

17-летний житель одной из деревень Кировского района задержан по подозрению в убийстве 19-летней девушки, тело которой было обнаружено 6 июня вблизи остановочного пункта «д. Павловичи».

Фото Следственного комитета

Следствием установлено, что 29 мая девушка возвращалась с занятий в колледже домой. Выйдя на остановке общественного транспорта и следуя по пути к дому, она встретила одногруппника.

Между ними произошла ссора, в которой парень нанес потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перенес тело девушки в кустарники, расположенные вблизи его приусадебного участка. Там оно пролежало до обнаружения. Кроме того, парень завладел телефоном и деньгами убитой.

Действия подозреваемого квалифицированы как убийство (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).