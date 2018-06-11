Китай поможет построить в Беларуси футбольный стадион и бассейн

Китай окажет Беларуси в 2018 году технико-экономическую помощь на 800 млн юаней (около 125 млн долларов).

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Межправительственное соглашение подписали белорусское Минэкономики и правительство Китая во время рабочего визита в Циндао (КНР) и встречи Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подпись под документом поставил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Китай окажет безвозмездную помощь на сумму в 800 млн китайских юаней для подготовки и реализации в Беларуси проектов «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».

Кроме этого, предполагается строительство на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» жилого арендного комплекса и Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.