В Дзержинском районе «Форд» снес «Рено» — пострадали малолетние дети

В дорожно-транспортном происшествии в Дзержинском районе пострадали четыре человека (двое из них малолетние дети — трех и восьми лет).

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, авария произошла вечером в воскресенье, десятого июня на 34-м километре трассы Р-1 «Минск — Дзержинск».

По предварительным данным, 46-летний водитель «Форд-Транзита» уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине «Рено-Меган». В момент столкновения в салоне французского авто находились четыре человека.

В ГАИ отметили, что оба водителя были трезвыми.

За прошедшие выходные в Беларуси, по информации Госавтоинспекции, произошло 455 ДТП с материальным ущербом. Совершено 27 аварий, в которых 29 человек получили травмы, трое погибли.

Фото пресс-службы ГАИ Минской области