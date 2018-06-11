Иван Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля

Известный российский шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант прокомментировал слухи о получении им израильского гражданства.

Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение, Ургант получил гражданство Израиля.

Иван на своей странице в соцсети поспешил опровергнуть слухи.

«Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя», — сообщил актер.

По словам шоумена, он остается гражданином России, потому что очень любит свою страну и уезжать из нее не собирается.