Иван Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля

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Известный российский шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант прокомментировал слухи о получении им израильского гражданства.

Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение, Ургант получил гражданство Израиля.

Иван на своей странице в соцсети поспешил опровергнуть слухи.

«Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя», — сообщил актер.

По словам шоумена, он остается гражданином России, потому что очень любит свою страну и уезжать из нее не собирается.

 

Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)




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Тэги: шоу-бизнес Персона: Иван Ургант

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