Иван Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля
Известный российский шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант прокомментировал слухи о получении им израильского гражданства.
Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение, Ургант получил гражданство Израиля.
Иван на своей странице в соцсети поспешил опровергнуть слухи.
«Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя», — сообщил актер.
По словам шоумена, он остается гражданином России, потому что очень любит свою страну и уезжать из нее не собирается.
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