В Октябрьском пятилетний мальчик попал под микроавтобус

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Вечером 8 июня в городском поселке Октябрьский микроавтобус совершил наезд на пятилетнего мальчика.

39-летний водитель «Фольксваген Транспортер» ехал по улице Советской, когда на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежал ребенок.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Он был госпитализирован и после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Тэги: ДТП Город: Октябрьский

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