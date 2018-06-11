В Октябрьском пятилетний мальчик попал под микроавтобус

Вечером 8 июня в городском поселке Октябрьский микроавтобус совершил наезд на пятилетнего мальчика.

39-летний водитель «Фольксваген Транспортер» ехал по улице Советской, когда на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежал ребенок.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Он был госпитализирован и после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.