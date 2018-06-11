Скончался пенсионер, на которого было совершено разбойное нападение в Столбцовском районе
79-летний пенсионер, на которого 5 июня было совершено разбойное нападение в Столбцовском районе, умер в больнице.
«Потерпевший, госпитализированный с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости, скончался в больнице. Действия фигурантов дополнительно квалифицированы следствием как убийство престарелого лица, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем. Они находятся под стражей», — рассказала
Днем 5 июня в Столбцовский РОВД позвонил пенсионер из деревни Денисы и сообщил, что на него напали. В незакрытый дом мужчины зашли двое неизвестных и под угрозой ножа начали требовать деньги. Нападавшие связали хозяина, ранили его ножом и похитили 3 тысячи рублей.
Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости был госпитализирован.
Оба подозреваемых задержаны.
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