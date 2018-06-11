Трамп разочаровал Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель назвала «разочаровывающим» и «удручающим» решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под итоговым коммюнике саммита G7.

Фото из архива пресс-службы Белого дома

Вместе с тем, глава правительства считает, что Трамп «по многим вопросам» разделяет принципы и ценности «большой семерки», пишет DW .

«Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом», — отметила канцлер.

Тем ни менее, Меркель не считает этот демарш концом транслантического партнерства, но, полагает, что «больше на него нельзя просто так полагаться».

Глава правительства поддержала решение Евросоюза об ответных мерах на американские пошлины на сталь и алюминий из Европы.

«Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет», — сообщила она.

Это касается, по словам Меркель, и угроз Трампа о введении пошлин на иностранные, в том числе немецкие автомобили. Тогда Брюсселю вновь придется подумать, как на это ответить.

После завершения саммита, прошедшего в Квебеке, хозяин Белого дома отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым подобным случаем в истории формата «большой семерки».

По словам Трампа, на его позицию повлияло поведение канадского премьера Джастина Трюдо, который раскритиковал таможенные пошлины США на сталь и алюминий.