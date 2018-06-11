Португальский футболист перешел в брестское «Динамо»

ФК «Динамо-Брест» объявило о подписании португальского защитника Дениса Дуарте.

Контракт рассчитан на 2,5 года. Полноценным игроком «бело-голубых» новичок станет 18 июня.

Первый же поединок в футболке своего нового клуба португалец сможет провести лишь после 19 июля, когда официально откроется летнее трансферное окно.

Напомним, 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ) прошла пресс-конференция, на которой Диего Марадона был официально представлен в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».

Пресс-служба клуба долгое время не комментировала информацию о достигнутых с лендарным в прошлом футболистом договоренностях о сотрудничесве.