МАЗ поставит во Львов 100 автобусов

Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируют собрать и поставить в Украину до конца текущего года, сообщила пресс-служба предприятия.

Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия. Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного «Укргазбанка».

Во Львов будут поставлены городские автобусы «МАЗ 203069», оснащенные двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров, оборудован 30 сидениями. Предусмотрены раскладные пандусы, современная система вентиляции и цифровые камеры для передачи изображения на монитор водителя. При согласовании комплектации были учтены все требования украинской стороны, вплоть до типа рулевого механизма.