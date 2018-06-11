Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

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В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под законом о Высшем антикоррупционном суде.

Законодательный акт предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные Национальный антикоррупционным бюро Украины.

Новый орган заработает после того, как Высшая квалификационная комиссия судей Украины отберет как минимум 35 судей. В подборе будет участвовать Общественный совет международных экспертов.

Образ жизни судей Антикоррупционного суда намерены постоянно мониторить, а самих судей — охранять.

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Тэги: Украина Антикоррупционный суд Персона: Петр Порошенко

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