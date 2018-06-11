В районе минского вокзала будет больше рекламы

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Специалисты архитектурно-дизайнерского подразделения УП «Минскреклама» разработали концепцию оформления Привокзальной площади.

«Был проведен анализ существующей ситуации, на основе которого сформированы предложения по сохранению, модернизации или демонтажу существующих рекламных конструкций, а также по созданию новых», – пояснил председатель комитета архитектуры и градостроительства Павел Лучинович, передает Мinsknews.by.

На высотке с гостиницей, расположенной между авто- и ж/д вокзалами, установят новый надкрышник, место для рекламы выделят на корпусе БГУ, между старым и новым зданиями железнодорожного вокзала установят большую светодиодную панель. Новые рекламные конструкции установят на прилегающих улицах Кирова и Ленинградской. Концепцией также сформированы предложения по оформлению витрин, персмотрены подходы к размещению билбордов. 

Лучинович уточнил, что концепция разрабатывалась в диалоге с представителями бизнеса. 

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Тэги: наружная реклама надкрышник рекламный щит Привокзальная площадь Персона: Павел Лучинович Город: Минск

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