В районе минского вокзала будет больше рекламы

Специалисты архитектурно-дизайнерского подразделения УП «Минскреклама» разработали концепцию оформления Привокзальной площади.

«Был проведен анализ существующей ситуации, на основе которого сформированы предложения по сохранению, модернизации или демонтажу существующих рекламных конструкций, а также по созданию новых», – пояснил председатель комитета архитектуры и градостроительства Павел Лучинович, передает Мinsknews.by .

На высотке с гостиницей, расположенной между авто- и ж/д вокзалами, установят новый надкрышник, место для рекламы выделят на корпусе БГУ, между старым и новым зданиями железнодорожного вокзала установят большую светодиодную панель. Новые рекламные конструкции установят на прилегающих улицах Кирова и Ленинградской. Концепцией также сформированы предложения по оформлению витрин, персмотрены подходы к размещению билбордов.

Лучинович уточнил, что концепция разрабатывалась в диалоге с представителями бизнеса.