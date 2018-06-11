После парада в Минске начнут ремонтировать мост на проспекте Машерова

Мост через Свислочь начнут чинить после празднования Дня независимости.

На объекте уже идут подготовительные работы. В ближайшие недели привезут понтоны для пескоструйных аппаратов и лесов. Генподрядной организацией выбран «Минскпромстрой», передает Мinsknews.by .

На время ремонта автомобильное движение частично ограничат: половину моста будут обновлять, а транспорт пойдет по другой.

На мосту расширят пешеходную зону, создадут велодорожку, установят скамейки, цветочницы и малые архитектурные формы. Это будет сделано за счет зарезервированного участка для перспективной трамвайной линии, который пока не используется и засыпан щебнем.

Работы рассчитаны на 8 месяцев.