Биткоин резко подешевел

Самая известная криптовалюта — биткоин — серьезно сдала позиции. Основные СМИ приурочили падение цены к взлому южнокорейской биржи Coinrail, но ей пользовалась небольшая часть местных жителей.

Теории о причине падения курса включают в себя тот факт, что американские регуляторы начали расследование деятельности четырех криптобирж в США.

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Как отмечается, за прошедшие выходные дни курс криптовалюты снизился более чем на 10% и достиг двухмесячного минимума в 6619 долларов на Bitfinex и в 6651 на Coindesk.

До этого на протяжении полумесяца биткоин находился в диапазоне 7-7,8 тыс. долларов, пишет rns.online .

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, Беларусь — одно из лучших государств для проведения ICO. Соответствующий рейтинг представили накануне конференции BlockShow Europe 2018.