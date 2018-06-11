Пять лет за 350 рублей. В Борисове осудили двоих фигурантов дела о фальшивых деньгах

Минский областной суд признал обвиняемых виновными в хранении с целью сбыта и сбыте поддельной иностранной валюты.

За повторное хранение с целью сбыта и покушение на сбыт поддельной иностранной валюты, им назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией всего имущества, сообщает БелаПАН . Наказание они отбудут в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Осужденными стали неработающие 25-летний уроженец Новополоцка и 39-летний житель Борисова. Вместе с супругами из Москвы их задержали сотрудники Борисовского РОВД, когда они хотели рассчитаться за приобретаемый товар поддельной иностранной валютой с продавцом в Борисове. Они пытались сбыть фальшивые денежные билеты достоинством 100 долларов и 5 тысяч российских рублей.

У задержанных изъяли 51 купюру достоинством 5 000, 2 000, 1 000, 100 российских рублей и четыре купюры номиналом 100 долларов.