Житель Жодино украл у родителей почти 10 тысяч рублей

Сын похитил сбережения родителей-пенсионеров во время их отдыха в Турции.

Супружеская пара, вернувшись домой после 2-недельного отдыха, обнаружила пропажу сбережений. Из квартиры исчезли 16 тысяч российских рублей, 700 евро и 3.5 тысяч долларов, сообщает БЕЛТА .

Следственно-оперативная группа установила, что замки на входной двери не были повреждены. Появилось предположение, что к хищению может быть причастен тот, кто имеет доступ в квартиру. В поле зрения милиции попал 40-летний сын пенсионеров. Подозрение оправдалось. Деньги действительно взял он, но большую их часть успел потратить.

Задержанный находится в изоляторе. На него возбудили уголовное дело.