Суд по делу Кныровича пройдет без журналистов
Рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Александра Кныровича и его коллег продолжится в следственном изоляторе, а не в здании суда Фрунзенского района.
«По причине болезни одного из обвиняемых принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО», — сказал собеседник
Речь идет о бывшем директоре и совладельце «СарматТермо-Инжиниринг» Владимире Дашкевиче. Транспортировать его в здание суда не могут.
На заседаниях в СИЗО не смогут присутствовать журналисты — из-за внутренних мер безопасности.
Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Они обвиняются в неуплате налогов и даче взяток чиновникам.
Обсудим?