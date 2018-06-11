Суд по делу Кныровича пройдет без журналистов

Рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Александра Кныровича и его коллег продолжится в следственном изоляторе, а не в здании суда Фрунзенского района.

«По причине болезни одного из обвиняемых принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО», — сказал собеседник TUT.by из Мингорсуда.

Речь идет о бывшем директоре и совладельце «СарматТермо-Инжиниринг» Владимире Дашкевиче. Транспортировать его в здание суда не могут.

На заседаниях в СИЗО не смогут присутствовать журналисты — из-за внутренних мер безопасности.

Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Они обвиняются в неуплате налогов и даче взяток чиновникам.