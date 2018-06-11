Самолет рейса «Рим — Чикаго» экстренно сел из-за записки в туалете

Лайнер авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

Записку с угрозой обнаружили в туалете самолета. Пилот «Боинга» 767-300 принял решение приземлиться в ближайшей воздушной гавани, передает The Irish Sun .

На борту находились 214 человек, включая экипаж. После посадки пассажиров и их багаж дополнительно досмотрели представители служб авиационной безопасности, после чего туристов разместили в гостиницах.