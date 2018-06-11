Utair связала Минск и Сургут

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Российская авиакомпания будет использовать на новом рейсе самолеты Boeing 737-500, рассчитанные на 116 посадочных мест экономкласса.

Полеты будут проводиться по субботам. Время в пути составит около четырех часов, передает БелаПАН.

Вылет из Сургута запланирован на 9.40, прибытие в Минск — в 11.50. Отправление из Минска — в 12.50, прибытие в Сургут — в 18.35.

Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair. В 2017 году ее пассажиропоток вырос на 9,6% — до 7,3 млн пассажиров. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте.

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Тэги: Беларусь-Россия Национальный аэропорт «Минск» Boeing 737 Город: Сургут

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