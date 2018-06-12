Фильм о Янке Купале снимет Владимир Янковский

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В августе на киностудии «Беларусьфильм» стартуют съемки национального кинопроекта, основанного на биографии классика белорусской литературы Янки Купалы.

Сценарий написала Елена Калюнова, режиссером выступит Владимир Янковский.


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«Это биографический фильм о жизни и творчестве Янки Купалы. Мы предполагаем сделать его не только для внутреннего рынка с учетом того, что фигура Янки Купалы известна не только в нашей стране. Как вы знаете, жизнь Купалы оборвалась в Москве. Мы не отвечаем на вопрос, почему он погиб, мы говорим о его жизни», — сообщил на пресс-конференции 11 июня в Минске генеральный директор киностудии Владимир Карачевский.

«Мы постараемся сделать фильм максимально аутентичным — действия будут происходить на территории Польши, России, Беларуси, диалоги будут вестись на языках конкретной местности — на польском, белорусском, русском. Мы планируем, что прокат будет не только в Беларуси, но и в России», — добавил он.

Карачевский сообщил, что киностудия планирует выпустить полнометражный фильм и его четырехсерийную телевизионную версию, отмечает БелаПАН.

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Тэги: Беларусьфильм белорусское кино Персона: Елена Калюнова Владимир Янковский Владимир Карачевский

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