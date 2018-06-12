На «Беларусьфильм» «сценариев приходит очень много — по несколько штук в день

В национальную киностудию «Беларусьфильм» ежедневно присылают по несколько сценариев для кино- и телевизионных картин, но подавляющему большинству авторов не хватает оригинальности.

Об этом заявил на пресс-конференции 11 июня в Минске кинокритик, начальник сценарно-редакционного отдела киностудии Антон Сидоренко.

«Сценариев приходит очень много — по несколько штук каждый день, так что зачастую просто нет физической возможности все их прочитать, — сказал он. — Сценарии приходят на самую различную тематику, но в целом большинство авторов идут по проторенной дороге. Во все времена всегда старались повторять какие-то удачные темы, удачные фильмы».

«99% сценариев, которые к нам попадают, это попытки реализовать отработанные схемы, которые принесли успех. Когда прошел фильм про успешную баскетбольную команду, сразу же студию завалили спортивными идеями. Хотелось бы донести до наших потенциальных авторов то, что самое главное — быть оригинальными. Оригинальных идей крайне мало», — добавил он.

По словам кинокритика, как правило, авторы пытаются повторить успех сценаристов современных сериальных мелодрам. Больше всего киностудия получает сценариев или идей «мелодрам, исторических и ретро-драм, фильмов криминально-милицейского характера».

«Не так много у нас заявок и идей национального характера. Я не имею в виду идеи, связанные с национальной историей или на белорусском языке. Просто у нас острая нехватка материала на тему жизни современной Беларуси», — подчеркнул Сидоренко, сообщает БелаПАН .

Гендиректор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский также отметил что киностудия испытывает нехватку хорошо проработанных и оригинальных сценариев на востребованные обществом темы. «Все критикуют: мол, где кино. А я хочу спросить: а где сценарии? Это вопрос к сценаристам. Ребята, идеи, синопсисы — это хорошо, но дальше что, кому мы это будем продавать?» — задался он вопросом.

«Приглашаю молодежь на личный разговор, — рассказал Карачевский. — Приносят либо совсем сырой и непроработанный синопсис, либо только зачатки сценария. Поэтому я бы просил всех, кто критикует, пишет комментарии, вначале предложить проект, который будет востребован, а уж потом критиковать. Поверьте, поиск сценариев, идей, которые дальше есть смысл раскручивать, — непростая задача».

Он призвал сценаристов и режиссеров «более серьезно относиться к съемкам». По мнению гендиректора киностудии, они сначала должны «ответить на вопрос, кому можно это предложить, а уже только потом реализовывать свое личное «Я».