Видеофакт. Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре началась с рукопожатия.

Встреча в верхах проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.

На видео, распространенном Associated Press, запечатлена совместная прогулка двух лидеров. Дональд Трамп восклицает: «Очень хорошо, очень-очень хорошо. Отличные отношения».

Телеканал NBC News поделился в Твиттере видео, где Дональд Трамп и Ким Чен Ын крепко жмут друг другу руки и перекидываются несколькими фразами.

BREAKING: President Trump and Kim Jong Un meet and shake hands to open a historic summit between the leaders in Singapore. pic.twitter.com/RYPEo7FPtg — NBC News (@NBCNews) 12 июня 2018 г.

President Trump to Kim: "It's a great honor to be with you, and I know we'll have tremendous success together. We'll solve the big problem, the big dilemma, that until this point has been unable to be solved." https://t.co/iwAPHi65ak pic.twitter.com/xP2VmBeQx0 — NBC News (@NBCNews) 12 июня 2018 г.

На кадрах CNN видно, что северокорейский лидер приехал на встречу с черной папкой, а Трамп — с пустыми руками.

Just in: Kim Jong Un arrives at venue for historic meeting with President Donald Trump https://t.co/WV11UtHJvI https://t.co/2ppKsx9TMd — Anderson Cooper 360° (@AC360) 12 июня 2018 г.

President Trump arrives at venue for historic meeting with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/WV11UtHJvI https://t.co/mH8rVDGbvK — Anderson Cooper 360° (@AC360) 12 июня 2018 г.

Напомним, исторический саммит оказался на грани срыва. Трамп хотел отменить встречу на фоне «враждебных» заявлений МИД КНДР по поводу военных учений США и Южной Кореи. Позднее стороны все же договорились, что встреча на высшем уровне, как и планировалось, будет проведена 12 июня в Сингапуре.