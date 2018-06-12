Видеофакт. Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
Историческая встреча президента США Дональда Трампа и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре началась с рукопожатия.
Встреча в верхах проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза.
На видео, распространенном Associated Press, запечатлена совместная прогулка двух лидеров. Дональд Трамп восклицает: «Очень хорошо, очень-очень хорошо. Отличные отношения».
Телеканал NBC News поделился в Твиттере видео, где Дональд Трамп и Ким Чен Ын крепко жмут друг другу руки и перекидываются несколькими фразами.
На кадрах CNN видно, что северокорейский лидер приехал на встречу с черной папкой, а Трамп — с пустыми руками.
Напомним, исторический саммит оказался на грани срыва. Трамп хотел отменить встречу на фоне «враждебных» заявлений МИД КНДР по поводу военных учений США и Южной Кореи. Позднее стороны все же договорились, что встреча на высшем уровне, как и планировалось, будет проведена 12 июня в Сингапуре.
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