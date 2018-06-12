Клещи атакуют белорусов: число пострадавших выросло в 1,5 раза

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В Беларуси число граждан, обратившихся к медикам из-за укусов клещей, выросло более чем в 1,5 раза.

Фото pixabay.com

По данным специалистов, на сегодняшний день зарегистрировано 9695 обращений (1/3 из которых – дети).

Как отмечается, самая неблагоприятная обстановка сложилась на Гродненщине и Могилевщине, где больше всего пострадавших.

А вот столичный и гомельский регионы пока могут спать спокойно.

В Минздраве советуют принять меры, чтобы избежать таких неприятностей, как заражение «клещевыми инфекциями».

В частности рекомендуется:

  • использовать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающую открытые участки тела;
  • при длительном нахождении в местах вероятного нападения клещей применять отпугивающие средства, которые наносятся на одежду или кожу;
  • проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия с одежды клещей не реже одного раза в час и в конце посещения  лесных и парковых зон;
  • на дачных и приусадебных участках удалять опавшую листву, валежник, проводить своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы;
  • при обнаружении на теле клеща следует обращаться в ближайшую больницу.

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