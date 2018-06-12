Клещи атакуют белорусов: число пострадавших выросло в 1,5 раза
В Беларуси число граждан, обратившихся к медикам из-за укусов клещей, выросло более чем в 1,5 раза.
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По данным специалистов, на сегодняшний день зарегистрировано 9695 обращений (1/3 из которых – дети).
Как отмечается, самая неблагоприятная обстановка сложилась на Гродненщине и Могилевщине, где больше всего пострадавших.
А вот столичный и гомельский регионы пока могут спать спокойно.
В Минздраве советуют принять меры, чтобы избежать таких неприятностей, как заражение «клещевыми инфекциями».
В частности рекомендуется:
- использовать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающую открытые участки тела;
- при длительном нахождении в местах вероятного нападения клещей применять отпугивающие средства, которые наносятся на одежду или кожу;
- проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия с одежды клещей не реже одного раза в час и в конце посещения лесных и парковых зон;
- на дачных и приусадебных участках удалять опавшую листву, валежник, проводить своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы;
- при обнаружении на теле клеща следует обращаться в ближайшую больницу.
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