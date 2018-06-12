Клещи атакуют белорусов: число пострадавших выросло в 1,5 раза

В Беларуси число граждан, обратившихся к медикам из-за укусов клещей, выросло более чем в 1,5 раза.

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По данным специалистов, на сегодняшний день зарегистрировано 9695 обращений (1/3 из которых – дети).

Как отмечается, самая неблагоприятная обстановка сложилась на Гродненщине и Могилевщине, где больше всего пострадавших.

А вот столичный и гомельский регионы пока могут спать спокойно.

В Минздраве советуют принять меры, чтобы избежать таких неприятностей, как заражение «клещевыми инфекциями».

В частности рекомендуется: