Сегодня в Беларуси ожидаются грозы и порывистый ветер

В вторник, 12 июня, в Беларуси будет преобладать переменная облачность, сообщили в Белгидромете.

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В отдельных районах, преимущественно по востоку, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +19..+25°C, по юго-востоку +26..+28°C.

В столице существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет всего 5-10%). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем +22..+24°C, вечером +16..+18°C.