Лукашенко поздравил Путина с Днем России, отметив ее международный авторитет

По случаю Дня России, который ежегодно отмечается у наших соседей 12 июня, Александр Лукашенко направил поздравительное послание президенту Владимиру Путину и другим высшим должностным лицам РФ.

Фото из архива пресс-службы президента

Официальный белорусский лидер отметил, что россияне могут гордиться своей историей и богатым наследием.

«Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», - подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что курс руководства страны на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета «получает широчайшую поддержку граждан».

Не забыл глава белорусского государства отметить и союзнические отношения между нашими странами, выразив уверенность, что совместными усилиями «мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества».

Напомним, 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года.