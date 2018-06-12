Армения «сожалеет о решении» Беларуси продать Азербайджану «Полонезы»

Армянская сторона выразила сожаление в связи с продажей Беларусью Азербайджану реактивных систем залпового огня «Полонез».

«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян армянской службе «Радио Свобода» .

О продаже белорусского вооружения Азербайджану стало известно 11 июня. В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии новой воинской части ракетных войск. На некоторых фото, опубликованных пресс-службой президента Азербайджана с открытия, Алиев был запечатлен на фоне белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез».

Позже в сообщении на сайте главы Азербайджана появились и детали: каждый комплекс вооружен восемью ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 300 км.