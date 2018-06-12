Армения «сожалеет о решении» Беларуси продать Азербайджану «Полонезы»

/ Политика
Просмотров: 257 Комментариев: 0

Армянская сторона выразила сожаление в связи с продажей Беларусью Азербайджану реактивных систем залпового огня «Полонез».


Лукашенко продал «Полонезы» Алиеву. В пику Еревану и Москве?

«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян армянской службе «Радио Свобода».

О продаже белорусского вооружения Азербайджану стало известно 11 июня. В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии новой воинской части ракетных войск. На некоторых фото, опубликованных пресс-службой президента Азербайджана с открытия, Алиев был запечатлен на фоне белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез».

Позже в сообщении на сайте главы Азербайджана появились и детали: каждый комплекс вооружен восемью ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 300 км.

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Армения Беларусь-Азербайджан РСЗО Полонез Персона: Рубен Рубинян Ильхам Алиев

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко продал «Полонезы» Алиеву. В пику Еревану и Москве?

Лукашенко продал «Полонезы» Алиеву. В пику Еревану и Москве?

Минск продает «Полонезы» Азербайджану по просьбе России?

Минск продает «Полонезы» Азербайджану по просьбе России?

Беларусь делает ставку на высокоточное оружие

Беларусь делает ставку на высокоточное оружие

«Полонезы» могут превратить «Патриотов» из охотников в дичь

«Полонезы» могут превратить «Патриотов» из охотников в дичь

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте