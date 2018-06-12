Армения «сожалеет о решении» Беларуси продать Азербайджану «Полонезы»
Армянская сторона выразила сожаление в связи с продажей Беларусью Азербайджану реактивных систем залпового огня «Полонез».
«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, будучи вовлеченной с нами в многосторонних форматах и имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт», — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян армянской службе
О продаже белорусского вооружения Азербайджану стало известно 11 июня. В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии новой воинской части ракетных войск. На некоторых фото,
Позже в сообщении на сайте главы Азербайджана появились и детали: каждый комплекс вооружен восемью ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 300 км.
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