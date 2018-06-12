Фотофакт. «Барби из Берлина» закачала в грудь нереальное количество силикона
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Свербольшие импланты из силикона вставили хирурги в грудь 27-летней Пэрис Хермс, которую в определенных кругах знают под псевдонимом «настоящая Барби из Берлина».
Как сообщается, все ее груди превысил 4 килограмма.
По словам девушки, отмечает The Sun, отойдя от наркоза она почувствовала себя самым счастливым человеком на Земле. Теперь у нее самая большая грудь в Германии.
Всего, по данным издания, на пластические операции деdeirf потратила более 50 тыс. долларов.
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