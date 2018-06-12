В Беларуси начинается Централизованное тестирование

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В нынешнем году Централизованное тестирование решили пройти 82 471 абитуриент (в прошлом году — 92 274).


Нецентрализованное тестирование. По белорусскому языку от депутата Елены Анисим

Первое испытание пройдет уже сегодня — абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Всего на эту дисциплину записалось 24 908 человек.

Больше всего изъявили желание сдать русский язык и математику — 66 907 и 45 209 абитуриентов соответственно. Призовую тройку замкнул английский язык — 27 554 человек.

Напомним, в этом году ЦТ пройдет с 12 июня по 2 июля.

Вот полный график:

  • 12 июня — белорусский язык;
  • 14 июня — русский язык;
  • 16 июня — обществоведение;
  • 18 июня — математика;
  • 20 июня — биология;
  • 22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 24 июня — химия;
  • 26 июня — физика;
  • 28 июня — история Беларуси;
  • 30 июня — география;
  • 2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

  • 6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.
  • 6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: ЦТ централизованное тестирование абитуриент-2018

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