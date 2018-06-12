В Беларуси начинается Централизованное тестирование

В нынешнем году Централизованное тестирование решили пройти 82 471 абитуриент (в прошлом году — 92 274).

Первое испытание пройдет уже сегодня — абитуриенты будут сдавать белорусский язык. Всего на эту дисциплину записалось 24 908 человек.

Больше всего изъявили желание сдать русский язык и математику — 66 907 и 45 209 абитуриентов соответственно. Призовую тройку замкнул английский язык — 27 554 человек.

Напомним, в этом году ЦТ пройдет с 12 июня по 2 июля.

Вот полный график:

12 июня — белорусский язык;

14 июня — русский язык;

16 июня — обществоведение;

18 июня — математика;

20 июня — биология;

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.

6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.