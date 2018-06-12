Ресторан «МакДональдс» на проспекте Независимости закрывается на обновление

Ресторан быстрого питания «МакДональдс» на проспекте Независимости,23 в Минске с 13 июня закрывается на обновление.

Оно будет недолгим. «23 июня в этом ресторане профессиональные бариста приготовят первые чашечки кофе для своих гостей в уютной атмосфере второго McCafé в Беларуси», — говорится на официальном сайте компании.

Ресторан «МакДональдс» на проспекте Независимости в столице был открыт 10 декабря 1996 года. На протяжении 21 года в нем дважды обновлялся интерьер и экстерьер.