Ресторан «МакДональдс» на проспекте Независимости закрывается на обновление

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Ресторан быстрого питания «МакДональдс» на проспекте Независимости,23 в Минске с 13 июня закрывается на обновление.

Оно будет недолгим. «23 июня в этом ресторане профессиональные бариста приготовят первые чашечки кофе для своих гостей в уютной атмосфере второго McCafé в Беларуси», — говорится на официальном сайте компании.

Ресторан «МакДональдс» на проспекте Независимости в столице был открыт 10 декабря 1996 года. На протяжении 21 года в нем дважды обновлялся интерьер и экстерьер.

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Тэги: Макдональдс Город: Минск

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