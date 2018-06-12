Кибервойна: страницу Следственного комитета Беларуси взломали

Сегодня на странице в Facebook, которую использовала пресс-служба Следственного комитета Беларуси для коммуникации с журналистами, появилась странная запись.

«Согласно ожиданиям российской стороны, Следственный Комитет Республики Беларусь с позволения Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, отстраняет своего представителя и не будет дальше участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере», — говорится в сообщении.

К сообщению были приложены скриншоты страниц портала pravo.by с текстом указа президента «О Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере».

На момент подготовки материала, сообщение все еще находилось на странице СК .

Дозвониться до официальных представителей СК журналисту Naviny.by пока не удалось.

Напомним, вчера был взломан блог в Twitter заместителя главы Администрации президента Беларуси Максима Рыженкова. В аккаунте чиновника появилось сообщение (орфография и пунктуация сохранены): «От имени Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко выражаю глубочайшее извинения российским коллегам, за предпринятые нами меры против Российской Федерации в сфере информационной безопасности».

Для устранения последствий взлома Максиму Рыженкову понадобилось несколько часов.

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Обновлено

«Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано - не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа», — сообщили представители СК в Твиттере.