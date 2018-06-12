Два белорусских спортсмена дисквалифицированы на четыре года за допинг

/ Спорт
Просмотров: 46 Комментариев: 0

Национальное антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации на четыре года двух белорусских спортсменов за употребление запрещенных препаратов.

Под санкции попали метательница молота Анастасия Мазурина и представитель академической гребли Артем Липский. Решение вынесено Дисциплинарной антидопинговой комиссией.

В допинг-пробе Мазуриной были обнаружены запрещенные субстанции (метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метенолона, метандиенона, тренболона, тамоксифена и анастрозол). Аннулированы результаты спортсменки с 30.11.2017.

В допинг-пробе Липского обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Результаты гребца с 20.12.2017 аннулированы.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: допинг Персона: Артем Липский Анастасия Мазурина

Другие материалы на эту тему:

Главу ЕАА обвиняют в махинациях с допинг-пробами

Главу ЕАА обвиняют в махинациях с допинг-пробами

«Отгребли» ни за что! Суд снял дисквалификацию с белорусских гребцов

«Отгребли» ни за что! Суд снял дисквалификацию с белорусских гребцов

Беларусь лишена еще двух медалей Олимпийских игр в Пекине

Беларусь лишена еще двух медалей Олимпийских игр в Пекине

Пробы — плюс, медали — минус. Беларусь лишают наград ОИ за допинг

Пробы — плюс, медали — минус. Беларусь лишают наград ОИ за допинг

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте