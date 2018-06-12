Два белорусских спортсмена дисквалифицированы на четыре года за допинг

Национальное антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации на четыре года двух белорусских спортсменов за употребление запрещенных препаратов.

Под санкции попали метательница молота Анастасия Мазурина и представитель академической гребли Артем Липский. Решение вынесено Дисциплинарной антидопинговой комиссией.

В допинг-пробе Мазуриной были обнаружены запрещенные субстанции (метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метенолона, метандиенона, тренболона, тамоксифена и анастрозол). Аннулированы результаты спортсменки с 30.11.2017.

В допинг-пробе Липского обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Результаты гребца с 20.12.2017 аннулированы.