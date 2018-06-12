С 12 июня оплатить проезд бесконтактной банковской картой можно на всех станциях минского метро

/ Общество
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12 июня на турникетах всех станций Минского метрополитена в тестовом режиме начали работать валидаторы с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой.

Рассчитываться за проезд таким способом могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Планируется в ближайшее время подключить для оплаты проезда в метро карты белорусской платежной системы «Белкарт» — Maestro с бесконтактным интерфейсом, сообщили БелаПАН в пресс-службе метрополитена.

Для бесконтактной оплаты проезда в метро можно использовать и цифровые мобильные устройства с технологией NFC (Near field communication), совместимой с существующей инфраструктурой по приему бесконтактных карт.

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Тэги: метро Город: Минск

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