С 12 июня оплатить проезд бесконтактной банковской картой можно на всех станциях минского метро

12 июня на турникетах всех станций Минского метрополитена в тестовом режиме начали работать валидаторы с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой.

Рассчитываться за проезд таким способом могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Планируется в ближайшее время подключить для оплаты проезда в метро карты белорусской платежной системы «Белкарт» — Maestro с бесконтактным интерфейсом, сообщили БелаПАН в пресс-службе метрополитена.

Для бесконтактной оплаты проезда в метро можно использовать и цифровые мобильные устройства с технологией NFC (Near field communication), совместимой с существующей инфраструктурой по приему бесконтактных карт.