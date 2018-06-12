Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист

8 июня около 20:15 в агрогородке Мотоль Ивановского района местная жительница 1969 года рождения ехала на «Фольксвагене Пассате» по улице Ворошилова и на обозначенном перекрестке осуществляла поворот налево.

Фото Следственного комитета

Во встречном направлении на мотоцикле «Ямаха» двигался житель одного из сельских населенных пунктов района. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель мотоцикла умер на месте происшествия.