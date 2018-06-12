Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист
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8 июня около 20:15 в агрогородке Мотоль Ивановского района местная жительница 1969 года рождения ехала на «Фольксвагене Пассате» по улице Ворошилова и на обозначенном перекрестке осуществляла поворот налево.
Во встречном направлении на мотоцикле «Ямаха» двигался житель одного из сельских населенных пунктов района. Произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДТП водитель мотоцикла умер на месте происшествия.
В отношении водителя «Фольксвагена» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК,
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