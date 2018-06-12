Устанавливаются обстоятельства падения школьника с балкона в Витебске

Следователи проводят проверку по факту падения школьника с технического этажа балкона высотного дома в Витебске.

Фото Следственного комитета

Как накануне сообщали Naviny.by, 11 июня во второй половине дня 10-летний мальчик упал с технического балкона пятого этажа на козырек подъезда одного из высотных домов по улице Правды. Он был экстренно госпитализирован в реанимацию. От полученных тяжких телесных повреждений ребенок, не приходя в сознание, скончался в больнице.

По предварительной информации, школьник висел на руках на ограждении балкона, кричал, звал на помощь, после чего сорвался и упал.