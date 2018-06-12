Лукашенко: к проведению ВГС все готово, мы обсуждали вскользь эту тему в Китае с Путиным

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12 июня состоялась встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На ней президент Беларуси отметил, что к проведению Высшего государственного совета Союзного государства всё готово.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае с Путиным на полях саммита (Шанхайской организации сотрудничества). Мы констатировали, что все готово к проведению ВГС. Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, какие-то есть вопросы, — цитирует белорусского лидера его пресс-служба. — Возможно, в процессе обсуждения, согласования повестки возникали какие-то проблемы. Я просто хочу быть в курсе дела. И, может быть, появились предложения по ее дополнению».

По словам Рапоты, повестка заседания сформулирована и подготовлена, однако существуют вопросы, которые главам государств, возможно, еще потребуется обсудить дополнительно.

Заседание ВГС Союзного государства запланировано на 19 июня в Минске.

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Тэги: Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Григорий Рапота

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