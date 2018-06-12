Жарко: задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе
Заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко считает, что задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе. Об этом он заявил журналистам 12 июня, передает
«Согласно поручению были созданы рабочие группы по каждому предмету. В них вошли опытные педагоги из средней школы, единичные учителя из гимназий. Мы не включали в них преподавателей из высших учебных заведений, только тех, кто действительно ведет учебный процесс в школах. Поставленная задача — чтобы каждый тест соответствовал учебной программе средней школы — выполнена», — сказал заместитель премьер-министра.
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Проведение ЦТ, которое стартовало в Беларуси 12 июня, контролируют более 160 работников КГГ, сообщили
Контроль будет осуществляться на всех этапах вступительной кампании. Первый этап — централизованное тестирование — проходит с 12 июня по 2 июля (6, 8 и 10 июля — резервные дни). 12 июня проходят испытания по белорусскому языку. Следующий экзамен — по русскому языку — 14 июня.
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