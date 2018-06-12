Жарко: задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе

Заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко считает, что задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе. Об этом он заявил журналистам 12 июня, передает БЕЛТА .

«Согласно поручению были созданы рабочие группы по каждому предмету. В них вошли опытные педагоги из средней школы, единичные учителя из гимназий. Мы не включали в них преподавателей из высших учебных заведений, только тех, кто действительно ведет учебный процесс в школах. Поставленная задача — чтобы каждый тест соответствовал учебной программе средней школы — выполнена», — сказал заместитель премьер-министра.

Жарко также отметил , что ЦТ исключает все манипуляции с результатами. «Централизованное тестирование объективно и исключает все манипуляции с результатами. Это показали последние семь лет. Фактов коррупции нет, только объективизм», — сказал Жарко.

Проведение ЦТ, которое стартовало в Беларуси 12 июня, контролируют более 160 работников КГГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Контроль будет осуществляться на всех этапах вступительной кампании. Первый этап — централизованное тестирование — проходит с 12 июня по 2 июля (6, 8 и 10 июля — резервные дни). 12 июня проходят испытания по белорусскому языку. Следующий экзамен — по русскому языку — 14 июня.